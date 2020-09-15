«В Кремле не гарантируют Лукашенко ничего». Павел Латушко — о выводах после встречи в Сочи

14 сентября прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи — российский президент пообещал Лукашенко финансовую поддержку в размере 1,5 миллиардов долларов. После переговоров назрел вопрос: что Лукашенко объявит белорусам, и раскроет ли он то, о чем президенты говорили в те три часа беседы, которые не вошли в трансляцию? Обсудили это с бывшим министром культуры и членом президиума Координационного совета оппозиции Павлом Латушко.