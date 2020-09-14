«Путин вел себя замечательно». Минчане и москвичи о встрече в Сочи

В Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. На ней президенты обсуждали сотрудничество по экономическим вопросам и в рамках международных договоров, а также затронули и политическую ситуацию в Беларуси. Российский лидер, в частности, сообщил, что Беларусь получит первой российскую вакцину от COVID-19. Также они договорились о кредите на 1,5 миллиарда долларов. Мы опросили жителей Минска и Москвы, что они думают об этих переговорах.