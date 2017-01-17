Изолятор для воспитателя: что происходит с осужденной за репост Евгенией Чудновец
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Члену Общественно наблюдательной комиссии Сергею Зыкову удалось встретить с Чудновец в СИЗО Екатерингбурга. Дождь связался с Зыковым и попросил его передать о случившемся в воспитательницей.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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