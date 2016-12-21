Володин о выдвижении Навального: «Не создавайте тему, которой нет».Спикер Госдумы ответил на вопросы о своем выдвижении в президенты, кандидатуре Навального и работе с Кириенко
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал Дождю возможное участие Алексея Навального в президентских выборах. «Не создавайте тему, которой нет», — сказал Володин журналистам.
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