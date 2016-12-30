Война закончилась? Россия и Турция договорились по Сирии.

Россия и Турция договорились. Перемирие в Сирии начнется в полночь, а ответят за тишину две страны. Как заявил сегодня Владимир Путин, соглашение о перемирии под влиянием Москвы и Анкары подписали правительство Сирии и умеренная оппозиция.

По оппозиции неумеренной — прежде всего, это запрещенная в России террористическая организация ИГ стрелять продолжат — на них перемирие не распространяется. Переговоры Москвы и Анкары с Башаром Асадом и его противниками ( это, по словам Сергея Шойгу, 50 тысяч человек) велись два последних месяца.

Последний раз Москва и Анкара говорили 20 декабря, на следующий день после того, как в Турции был застрелен посол России Андрей Карлов. Но несмотря на то, что Путин оценил убийство как нападение на Россию, страны ссориться не стали, и официальные комментарии свелись к тому, что трагедия — это попытка поссорить две страны, которые вот‑вот выйдут с новостью.

Помимо перемирия, Путин объявил и о выводе из Сирии части российских войск. Правда, в марте этого года президент уже выводил российских военных. Но стрелять тогда не перестали, а война продолжилась.

Антон Желнов и Татьяна Арно спросили у политического аналитика, доктора политических наук Александра Шумилина о том, в чем ключевая цель договоренностей, и что будут делать США.

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

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