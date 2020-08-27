«Финансовый кризис подкосит Лукашенко». Почему белорусские протесты не идут на спад
Объясняет белорусский журналист Франак Вячорка
Правозащитный центр «Вясна» сообщил о 112 задержанных во время мирных акций в центре Минска на площади Независимости. Меняется ли тактика Лукашенко и затихнет ли протест из-за репрессий со стороны власти? Мы обсудили это с белорусским журналистом Франаком Вячоркой.
Фото: ТАСС
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