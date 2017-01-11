«Русофобия чистой воды»: как блокбастер про князя Владимира разделил российское общество

Блокбастер про князя Владимира «Викинг» поставил рекорд и уже собрал собрал больше миллиарда рублей в национальном прокате, причем четверть миллиарда в первый уик-энд. Сегодня это самый успешный фильм за всю историю российского кинематографа. Но картина уже стала поводом для дискуссий об идеологии, исторических несостыковках и новой государственной символике. Одни считают создателей фильма ура-патриотами и конъюнктурщиками, другие, наоборот, обвиняют их в русофобстве и требуют немедленного запрета картины.

О том, как и почему один «Викинг» сначала покорил Россию, а потом расколол ее — в материале Дениса Катаева.