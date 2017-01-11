«Русофобия чистой воды»: как блокбастер про князя Владимира разделил российское общество
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Главное
Новости
3:24
Присяжные в США приговорили к смертной казни убийцу 9 человек в церкви в Южной Каролине
1:14
Глава ФБР рассказал о российских кибератаках на серверы Республиканской партии
0:38
Выдвинутый Трампом кандидат в госсекретари США оказался владельцем акций «Яндекса»
0:10
Члены Русского ПЕН-центра потребовали провести внеочередное собрание
Вчера
22:42
Американские сенаторы представили законопроект о новых санкциях против России
22:14
Умер биолог и политик Алексей Яблоков
21:36
При взрыве в Афганистане пострадал посол ОАЭ
20:42
Росгвардия опровергла намерение запретить травматическое оружие
Блокбастер про князя Владимира «Викинг» поставил рекорд и уже собрал собрал больше миллиарда рублей в национальном прокате, причем четверть миллиарда в первый уик-энд. Сегодня это самый успешный фильм за всю историю российского кинематографа. Но картина уже стала поводом для дискуссий об идеологии, исторических несостыковках и новой государственной символике. Одни считают создателей фильма ура-патриотами и конъюнктурщиками, другие, наоборот, обвиняют их в русофобстве и требуют немедленного запрета картины.
О том, как и почему один «Викинг» сначала покорил Россию, а потом расколол ее — в материале Дениса Катаева.
Фото: кадр из фильма «Викинг» / Кинопоиск
Полный текст доступен только нашим подписчикам
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Золотой глобус»
Как «Квартет И» открывал «бар», Андрей Фомин вел свадьбу стриптизерши, а Тутта Ларсен отбивалась от Bloodhound Gang Лучшие истории, рассказанные гостями «Как все начиналось». Продолжение
Наш ответ «Игре престолов»: что показали в байопике о князе Владимире Режиссер фильма «Викинг» Андрей Кравчук о том, на что потратили 1,5 миллиарда рублей
«Выживший» в Красноярском крае: новый рекламный ролик региона с ДиКаприо
КомментарииСкрыть