Наш ответ «Игре престолов»: что показали в байопике о князе Владимире.Режиссер фильма «Викинг» Андрей Кравчук о том, на что потратили 1,5 миллиарда рублей
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29 декабря в прокат выходит «Викинг» — фильм, который Константин Эрнст задумал еще 7 лет назад. Трудно поверить, что идея снимать байопик о князе Владимире, крестителе Руси, пришла ему в голову задолго до событий на Украине. Это наш ответ «Игре престолов», такой же жестокий и кровавый, впечатляет и масштабом, и бюджетом — почти полтора миллиарда рублей.
Денис Катаев одним из первых посмотрел картину и рассказывает о ней, а режиссер фильма Андрей Кравчук пришел к нам в студию.
На превью: кадр из фильма «Викинг» / Kinopoisk
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