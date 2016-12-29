Прямой эфир
60,33
62,79
56,70
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

Наш ответ «Игре престолов»: что показали в байопике о князе Владимире.

Режиссер фильма «Викинг» Андрей Кравчук о том, на что потратили 1,5 миллиарда рублей
Вечернее шоу Здесь и сейчас
00:46, 29 декабря
Cмотреть полную версию
Поддержать программу
Поделиться
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Скидка 34%
3 800 / год
5 760
Купить
Скидка 12%
1 280 / 3 мес
1 440
Купить
Попробуй Дождь
480 / месяц
Купить
Уже подписчик? Войти Купить подписку
Отключите рекламу за 99
Ведущие:
Денис Катаев, Анна Монгайт
Теги:
Кино
108
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
CNN анонсировал введение санкций США против России из-за кибератак 29 декабря
Рынку косметики предрекли «коллапс» из-за ограничений на «Боярышник»
Reuters узнало о планах России, Ирана и Турции поделить Сирию на зоны влияния
Полиция разогнала защитников парка «Кусково» в Москве

29 декабря в прокат выходит «Викинг» — фильм, который Константин Эрнст задумал еще 7 лет назад. Трудно поверить, что идея снимать байопик о князе Владимире, крестителе Руси, пришла ему в голову задолго до событий на Украине. Это наш ответ «Игре престолов», такой же жестокий и кровавый, впечатляет и масштабом, и бюджетом — почти полтора миллиарда рублей.

Денис Катаев одним из первых посмотрел картину и рассказывает о ней, а режиссер фильма Андрей Кравчук пришел к нам в студию.

На превью: кадр из фильма «Викинг» / Kinopoisk

Полный текст доступен только нашим подписчикам
Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
«Выживший» в Красноярском крае: новый рекламный ролик региона с ДиКаприо
Четыре фильма, которые станут фаворитами на «Золотом глобусе» Афроамериканская гей-драма, душераздирающий мюзикл и новый «Миллионер из трущоб»
Анимированный мир аутистов, жизнь после смерти собаки и визуализация Пастернака: три новых социально-значимых кинопроекта Денис Катаев о премьерах «Анимированной жизни» и «Кинопоэзии»
«Изнасилование было, секса не было»: как относиться к скандалу с Бертолуччи? Искусствовед, юрист и психодрамотерапевт — о сцене в «Последнем танго в Париже» и о том, как вести себя при домогательствах на работе
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2