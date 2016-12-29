Наш ответ «Игре престолов»: что показали в байопике о князе Владимире.

29 декабря в прокат выходит «Викинг» — фильм, который Константин Эрнст задумал еще 7 лет назад. Трудно поверить, что идея снимать байопик о князе Владимире, крестителе Руси, пришла ему в голову задолго до событий на Украине. Это наш ответ «Игре престолов», такой же жестокий и кровавый, впечатляет и масштабом, и бюджетом — почти полтора миллиарда рублей.

Денис Катаев одним из первых посмотрел картину и рассказывает о ней, а режиссер фильма Андрей Кравчук пришел к нам в студию.