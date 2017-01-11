Оружие на миллиарды: как кризис в Венесуэле может лишить Россию крупнейшего покупателя военной техники

В Венесуэле очередной виток политического кризиса. Верховный суд Венесуэлы отменил решение парламента страны об отставке президента Николаса Мадуро. Ранее оппозиция, которой в парламенте большинство, обьявила что Мадуро «оставил свой пост», потому что ему не удается справиться с экономическим кризисом в стране.

О том, как кризис в Венесуэле может отразиться на России, рассказывает Алексей Александров.