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Оружие на миллиарды: как кризис в Венесуэле может лишить Россию крупнейшего покупателя военной техники

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01:30, 11 января
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В Венесуэле очередной виток политического кризиса. Верховный суд Венесуэлы отменил решение парламента страны об отставке президента Николаса Мадуро. Ранее оппозиция, которой в парламенте большинство, обьявила что Мадуро «оставил свой пост», потому что ему не удается справиться с экономическим кризисом в стране.

О том, как кризис в Венесуэле может отразиться на России, рассказывает Алексей Александров.

Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

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