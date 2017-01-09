Желание москвичей или прихоть мэрии: почему велопарад не отменили из-за аномального мороза.Рассказывает организатор пробега Владимир Кумов
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Накануне в Москве прошел второй зимний велопарад, на улице было -27 градусов. В социальных сетях его начали обсуждать еще до того, как он состоялся — организаторы не стали отменять велопарад несмотря на морозы. Тогда же откуда-то взялась цифра: якобы на велопарад потрачено 280 миллионов рублей. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов написал у себя в фейсбуке, что считает это мероприятие пиар-акцией департамента транспорта Москвы, который активно продвигает тему передвижения по столице на велосипеде.
Мы обсудили велопарад и его цели с куратором проекта Lets bike it, советником заместителя министра транспорта Росии Владимиром Кумовым.
Фото: агентство «Москва»
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