Желание москвичей или прихоть мэрии: почему велопарад не отменили из-за аномального мороза.

Накануне в Москве прошел второй зимний велопарад, на улице было -27 градусов. В социальных сетях его начали обсуждать еще до того, как он состоялся — организаторы не стали отменять велопарад несмотря на морозы. Тогда же откуда-то взялась цифра: якобы на велопарад потрачено 280 миллионов рублей. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов написал у себя в фейсбуке, что считает это мероприятие пиар-акцией департамента транспорта Москвы, который активно продвигает тему передвижения по столице на велосипеде.

Мы обсудили велопарад и его цели с куратором проекта Lets bike it, советником заместителя министра транспорта Росии Владимиром Кумовым.