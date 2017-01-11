Трое против Улюкаева: кто дал показания на бывшего министра.

Во вторник Басманный суд продлил до середины апреля домашний арест бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Следствие по его делу продлено до середины мая 2017. Сам Улюкаев просил суд отпустить его под подписку о невыезде или хотя бы разрешить прогулки, но судья ему отказал.

Что еще стало известно на заседании — в материале Марии Борзуновой.