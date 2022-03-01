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Обстрел телебашни в Киеве, попадание в жилой дом, обращение КВНщиков: хроника шестого дня войны в Украине
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Продолжают поступать сообщения о боях в различных регионах Украины. Одним из последних стало видео со взрывом у телебашни в Киеве, после которого, как сообщает канал «Украина-24», его вещание прервалось. По данным агентства УНИАН, удар был нанесен по зданию аппаратной. Также 1 марта ракета попала в жилой дом в Бородянке Киевской области. О подробностях рассказал Василий Полонский.
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