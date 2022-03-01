«Ударит по всем»: экономист Наталья Зубаревич о том, когда россияне почувствуют санкции

24 февраля Россия начала войну в Украине. США и ЕС ввели беспрецедентные санкции против России. 28 февраля рубль обвалился до исторического минимума на международных торгах. На пике курс доллара утром 28 февраля превышал 117 рублей, курс евро — 132 рубля. Как экономические санкции скажутся на россиянах, обсудили с экономистом Натальей Зубаревич.

Санкции и последующая инфляция «ударят по всем, проблемы нарастут у всех», — прогнозирует Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ.

В первую очередь, инфляция в 15-20% в год ударит по бедному населению, отмечает Зубаревич. Вместе с тем, бедные люди в основном едят отечественные продукты и носят китайскую одежду, поэтому сильнее всего санкционные меры ударят по городскому среднему классу, где «совершенно иная структура потребления»: больше импортных продуктов и в еде, и в товарах длительного пользования; регулярные траты на туризм и путешествия. «Городской образованный или просто средний класс почувствует это на себе структурно жестче, чем люди, которые живут на периферии и зарабатывают мало», — говорит экономист.

Очевидно, что санкции ударят по бизнесу. Неизвестно, как металлургическим регионам, в которых владельцы компаний попали под санкции, удастся продавать продукцию этих предприятий — это будет понятно в течение ближайших 1-2 месяцев, отмечает Зубаревич. «Про нефть и газ я вообще не готова говорить, там неопределенность гигантская, — говорит эксперт. — Но уже два крупнейших китайских банка приостановили оплату поставок нефти в Китай, боясь оказаться под вторичными санкциями».

Что касается бюджетной сферы, то пенсионерам индексируют пенсии, считает экономист, но неизвестно, покроет ли индексация инфляцию. Самым важным электоральным группам немного помогут, бюджетникам будут индексировать, но поскольку «инфляция разгоняется еще сильнее, мы будем беднеть», прогнозирует Зубаревич. Она советует людям, которые принимают какие-либо лекарства на постоянной основе, запастись ими впрок: «Хоть это и не санкционные товары, но многие компании пока отказываются работать на Россию».

Кроме того, в России «дико закредитованное население», напоминает эксперт: «Чтобы оплатить четыре взятых кредита, люди берут пятый и покрывают им оплату по четырем», а сейчас кредитная ставка поднялась до 20%. Приблизительно через год «сожмется» строительство и исчезнет возможность улучшить свои жилищные условия, потому что «ипотека в 21% — это неподъемно».

«Этот размен — „население потерпит, а мы добьемся наших геополитических приоритетов“, пока сохраняется, — подчеркивает Зубаревич. — Ждем. Степень неопределенности чудовищная».

«Надо заканчивать „специальную операцию“, тогда все может хоть чуть-чуть улучшиться. И заканчивать ее не в терминах уважаемого господина Шойгу, а прямо сейчас», — призывает Наталья Зубаревич.