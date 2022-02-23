ЦСКА попал под санкции США. Что будет с клубом?

Российский футбольный клуб ПФК ЦСКА попал под американские санкции в числе 25 дочерних структур ВЭБ, сообщило Министерство финансов США. О том, что теперь будет с футбольным клубом, поговорили с обозревателем Sports.ru Денисом Пузыревым.

По словам Пузырева, ситуация неопределенная с точки зрения последствий. «Ясности нет из-за отсутствия прецедентов», — заявил он. Пузырев отметил, что клуб не ведет никакой деятельности с американскими контрагентами, однако некоторые эксперты предполагают, что у него могут возникнуть проблемы при переводе денег через банки. Тем не менее, Пузырев отметил, что даже если подобные проблемы возникнут, о них станет известно нескоро.