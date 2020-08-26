«Никто не будет воспринимать Лукашенко всерьез». Валерий Цепкало — о том, почему от президента Беларуси вслед за Европой отвернется и Россия

В доме политика Валерия Цепкало и его жены Вероники 26 августа прошел обыск — у них изъяли телевизор и пылесос. Сам политик и его жена находятся за границей, в доме проживает их родственница. Ранее основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом на президентских выборах. После отклонения жалоб на решение Центральной избирательной комиссии Цепкало покинул страну вместе с двумя детьми, упомянув, что был проинформирован о готовящемся аресте.15 августа его объявили в розыск. Валерий Цепкало вышел на связь студией Дождя и рассказал об обыске.