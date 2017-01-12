Чей Крым, и отменят ли санкции.

11 января избранный президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, а Рекс Тиллерсон, кандидат на пост госсекретаря, провел первый день слушаний в сенате. Мы разобрали их заявления о Крыме, законе Магнитского и Владимире Путине, а Ричард Вайц, директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона, рассказал нам, чего ожидать от новой американской администрации.