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«Урожай» для Трампа: что подарят новому президенту США вышивальщицы из Великого Новгорода

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02:21, 11 января
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Теги:
Дональд Трамп
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20 января в США пройдет инаугурация Дональда Трампа. Представлять Россию будет посол России в США Сергей Кисляк. Подарок для Трампа подготовили в Великом Новгороде. На фабрике «Крестецкая строчка» сшили панно «Урожай». Это копия панно этой же фабрики 1983 года, которое тогда у фабрики выкупил Русский музей. В 2016 было решено сделать дубликат.

Как долго шили панно, и получит ли его американский президент, мы спросили у руководителя департамента внешних коммуникаций «Крестецкой Строчки» Максима Болонкина.

Фото: «Крестецкая Строчка» / Instagram

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