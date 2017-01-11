«Урожай» для Трампа: что подарят новому президенту США вышивальщицы из Великого Новгорода

20 января в США пройдет инаугурация Дональда Трампа. Представлять Россию будет посол России в США Сергей Кисляк. Подарок для Трампа подготовили в Великом Новгороде. На фабрике «Крестецкая строчка» сшили панно «Урожай». Это копия панно этой же фабрики 1983 года, которое тогда у фабрики выкупил Русский музей. В 2016 было решено сделать дубликат.

Как долго шили панно, и получит ли его американский президент, мы спросили у руководителя департамента внешних коммуникаций «Крестецкой Строчки» Максима Болонкина.