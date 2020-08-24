«Точечные репрессии». Как Лукашенко начал активно бороться с оппозицией

Мирные протесты в Беларуси продолжаются — на них Александр Лукашенко реагирует угрозами, появлением на публике с оружием и в военном обмундировании и точечными репрессиями против лидеров оппозиции. Чего ожидать в ближайшие дни от белорусских протестов и возможно ли долгосрочное словесное противостояние оппозиции и власти в республике? Поговорили с политическим аналитиком Артемом Шрайбаном.