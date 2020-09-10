Только для профессионалов. Почему экспресс-тесты на ВИЧ OraQuick отзывают из российских аптек
Росздравнадзор потребовал изъять из российских аптек экспресс-тесты на ВИЧ «Ораквик». В ведомстве считают, что тесты предназначены только для профессионального использования. В настоящее время «Ораквик» изъяли практически из всех аптек, однако где-то тест еще можно купить. Подробности в материале Дождя.
Не бойся быть свободным. Оформи донейт.
Купите подписку
Вы уже подписчик? Войти
Другие выпуски
Популярное у подписчиков Дождя за неделю