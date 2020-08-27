«Ни за один свой шаг мне не стыдно». Протестующие в Минске требуют отставки депутата, телеведущего Тенгиза Думбадзе — мы с ним поговорили

В Партизанском районе была запланирована встреча с депутатом Палаты представителей, известным тележурналистом Тенгизом Думбадзе. Однако Тенгиз на нее не пришел. Люди выстроились в очередь, чтобы подписаться за отзыв депутата. Когда Тенгиз не явился, люди начали скандировать требование об отставке депутата. Тенгиз Думбадзе — на связи со студией Дождя.