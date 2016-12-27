«Властям нужно опасаться протестов»: выступят ли россияне против войны в Сирии.

33% опрошенных ВЦИОМ россиян назвали войну в Сирии главным событием уходящего года. Эта война уже стоила жизни многим гражданам России. Двадцать два российских военных погибли за время операции в Сирии, неделю назад убит посол России в Турции, год назад в результате терата на борту самолета авикомпании «Когалымавиа» погибло 222 человка. Считать ли жертв катастрофы над Черным морем жертами войны в Сирии — вопрос спорный. С одной стороны, упасть из за технических проблем может любой самолет, c другой, люди летели на войну на самолете министерства обороны.

Мы обсудили смысл военной кампании в Сирии и восприятие этой кампании россиянами с руководителем отдела социокультурных исследований «Левады центра» Алексеем Левинсоном, политологом Сергеем Марковым и депутатом Псовского областного собрания Львом Шлосбергом.