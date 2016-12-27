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«Властям нужно опасаться протестов»: выступят ли россияне против войны в Сирии.

Обсуждают эксперт «Левады-центра» Алексей Левинсон, политик Лев Шлосберг и член Общественной палаты Сергей Марков
Вечернее шоу Здесь и сейчас
01:12, 27 декабря
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Теги:
Сирия
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33% опрошенных ВЦИОМ россиян назвали войну в Сирии главным событием уходящего года. Эта война уже стоила жизни многим гражданам России. Двадцать два российских военных погибли за время операции в Сирии, неделю назад убит посол России в Турции, год назад в результате терата на борту самолета авикомпании «Когалымавиа» погибло 222 человка. Считать ли жертв катастрофы над Черным морем жертами войны в Сирии — вопрос спорный. С одной стороны, упасть из за технических проблем может любой самолет, c другой, люди летели на войну на самолете министерства обороны.

Мы обсудили смысл военной кампании в Сирии и восприятие этой кампании россиянами с руководителем отдела социокультурных исследований «Левады центра» Алексеем Левинсоном, политологом Сергеем Марковым и депутатом Псовского областного собрания Львом Шлосбергом.

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