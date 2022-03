Сыновья Бортникова, Фрадкова и Кириенко попали под санкции. Чем они занимаются и что им грозит?

Когда мы говорим про детей, то кажется, что это кто-то не очень взрослый. Но не в этом случае. Одному из них уже почти 50. Все трое — топ-менеджеры разных организаций, достаточно крупных и известных в России. Были введены повторные санкции против директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. И новые в списке — Бортников, Фрадков и Кириенко младшие. Как отмечает «РИА Новости», Бортников и Кириенко оказались в перечне «как дети своих отцов».

Бортникову-младшему 47 лет. Он учился в Санкт-Петербурге. Видимо, решил не идти по стопам отца в спецслужбы и отучиться на экономиста. Работал в разных банках, а в 2007 году пришел работать в структуру ВТБ. Последние пять лет был заместитель главы ВТБ Андрея Костина. Сам Костин уже несколько лет под санкциями США. Несмотря на то, что Бортников занимает достаточно высокую должность, известно о нем мало, выступает публично он не так часто, но его можно заметить на встречах с главами регионов. Также существует так называемый «список Навального». Его год назад опубликовал его соратник Владимир Ашурков. Этот список составлялся вместе с Навальным до его возвращения из Германии в Россию. В перечне те люди, против которого политик и его соратник призывали ввести санкции. Из банка ВТБ там было как раз двое людей — Костин и Бортников.

Сын Кириенко — самый младший из этой компании — детей, попавших под санкции. Ему 38 лет. Его отец занимал пост премьер-министра России в конце 1990-х. Сейчас он первый заместитель руководителя администрации президента, а Владимир Кириенко учился в Высшей школе экономики, МВА он получил в Московской школе управления Сколково. В декабре 2021 года Кириенко-младший был назначен главой социальной соцсети «Вконтакте». Как писал РБК, ему прочили пост президента «Ростелекома», где он работал до этого. Назначение Кириенко главой «Вконтакте» издание The Bell описывало как то, что он «собирается сосредоточиться на политически важной задаче». Источники журнала Forbes описывали Кириенко-младшего, как пунктуального, вежливого, воспитанного. Человека, который любит каратэ и технологии, но Кириенко упоминался и в расследованиях. Осенью 2021 года вышел «Архив Пандоры». Из утечек следует, что на Кириенко-младшего зарегистрирован оффшор на Британских Виргинских островах. На тот момент он работал вице-президентом «Ростелекома», но формально имел право владеть оффшором, но журналисты отмечали, что это вызывает вопросы этического характера к его отцу. Также в 2015 году журнал Forbes со ссылкой на партнера Кириенко-младшего сообщал, что у Кириенко-младшего есть частные инвестиции — доли в заводах и предприятиях, которые оцениваются более, чем в 50 миллионов долларов. Но это было семь лет назад. Есть ли сейчас у него эти активы — неизвестно.

Третий, против кого ввели санкции США, — это Петр Фрадков. Сын бывшего премьер-министра России и бывшего директора СВР Михаила Фрадкова. Петру Фрадкову 44 года. Он учился в МГИМО и РАНХиГС, Кингстонской школе бизнеса в Лондоне, кандидат экономических наук. Против него, если верить официальному сообщению Минфина, ввели санкции, в отличие от Бортникова и Кириенко младших, не из-за того, что он сын своего отца, а потому что он глава «Промсвязьбанка».

Банк основали братья Ананьевы. Он кредитовал сначала компании IT, связи, потом и международный бизнес, частных клиентов. В 2017 году ЦБ объявил о санации «Промсвязьбанка» и назначил временную администрацию. Акции банка перешли на баланс Российской Федерации. В 2018 году банк возглавил Петр Фрадков. В материале издания The Insider* с иронией миссия Фрадкова описывается патриотической. Видимо, потому что «Промсвязьбанк» перепрофилировали для проведения операций государственных оборонных заказов и крупным госконтрактам. В интервью, которые Фрадков-младший дает российский госканалам, он говорит о любимых темах чиновников. Например, о том, как проблемы в экономике можно использовать якобы в плюс для России. Вообще про семью Фрадковых известно чуть больше, чем про Бортникова и Кириенко. Семья бывшего главы СВР ведет роскошный образ жизни, писал The Insider. По данным издания, когда Фрадкова-старшего внесли в санкционный список, его сын часто летал в Париж, Дубай, Вену, Берлин, Женеву, Копенгаген, Тель-Авив, Цюрих, Рим и Милан.

*Минюст внес The Insider в реестр СМИ-«иноагентов»

