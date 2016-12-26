Доктора Лизу хотят канонизировать: что об этом думают в РПЦ.Отвечает зампред отдела взаимодействия церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе
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Российская православная церковь (РПЦ) рано или поздно может рассмотреть возможность причисления к лику святых погибшей в катастрофе Ту‑154 Елизаветы Глинки, также известной как Доктор Лиза. Такое мнение высказал глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. Как проходит процедура канонизации, и когда Глинку могут причислить к лику святых, Дождь спросил у представителя РПЦ, заместителя председателя отдела взаимодействия церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.
На превью: WikiCommons
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