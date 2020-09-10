«Заносит руку и говорит – тебе ******». Как белорусских студентов наказывают за песни и мирный протест
В Минске милиция и ОМОН продолжают задерживать студентов белорусских вузов. Впервые они массово вышли на улицы выразить свое несогласие с правлением Александра Лукашенко еще 1 сентября. Как сегодня выглядят студенческие протесты в республике — в сюжете Эдуарда Бурмистрова.
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