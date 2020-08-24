Скрытое наблюдение, прослушка, скриншоты. Как ФСБ помогает госканалам снимать «разоблачения» про Навального и другую оппозицию

После объявления врачей больницы «Шарите», где находится Алексей Навальный, о том, что политика отравили ингибиторами холинэстеразы, на государственных каналах началась медиавойна. Государственные СМИ перепечатывают новости о том, что омские врачи проводили экспертизу и подобных веществ в организме Навального найдено не было, а значит берлинские медики ошибаются. Даже появилась версия, что в больнице «Шарите» по указу ЦРУ подделывают диагнозы. В эфире Дождя мы поговорили со Дмитрием Белобровым, сценаристом серии фильмов про Навального и оппозицию на РЕН-ТВ «Либералам — черным налом». Сейчас он находится в Голландии и ждет политического убежища. Он рассказал о том, как с участием ФСБ фабриковались фильмы о российской оппозиции.