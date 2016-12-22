Против сталинского ренессанса: зачем в «Гоголь-центре» решили перезахоронить вождя.

В «Гоголь Центре» прошли «Похороны Сталина». Это даже не спектакль, по словам худрука театра Кирилла Серебренникова это акция, которую он задумывал как протест против сталинского ренессанса. Накануне нам удалось побывать на репетиции — мы посмотрели спектакль и поговорили с режиссером.