«Большое горе, нам самим страшно»: как в Сочи переживают авиакатастрофу.Прямое включение Владимира Роменского с места гибели 92 пассажиров Ту-154
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26 декабря объявлено в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. Весь день в Сочи шла поисковая операция и продолжалось расследование причин катастрофы. Владимир Роменский, который сейчас находится в Сочи, рассказывает, что происходит в городе после трагедии.
Фото: Maxim Shemetov / Reuters
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