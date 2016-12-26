«Большое горе, нам самим страшно»: как в Сочи переживают авиакатастрофу.

26 декабря объявлено в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. Весь день в Сочи шла поисковая операция и продолжалось расследование причин катастрофы. Владимир Роменский, который сейчас находится в Сочи, рассказывает, что происходит в городе после трагедии.