Как будет выглядеть первое казино в Сочи, и кто на нем заработает
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В Москве прошла презентация первого казино в Сочи. Оно откроется на территории горнолыжного курорта «Горки Город» в Красной Поляне. Курорт принадлежит компании, которая, как считается, близка министру сельского хозяйства Александру Ткачеву. Во всяком случае, он никогда это не опровергал.
Изображение: Казино Сочи / YouTube
На пресс-конференцию в московском отеле Арарат Хайат приехали власти города Сочи, представители Ростуризма и авторы концепции казино, в том числе и иностранные. Они обещают, что сочинское казино будет не хуже Лас Вегаса или Макао — главных игорных столиц мира. И не только по уровню сервиса, но и по посещаемости.
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