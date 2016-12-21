Как будет выглядеть первое казино в Сочи, и кто на нем заработает

В Москве прошла презентация первого казино в Сочи. Оно откроется на территории горнолыжного курорта «Горки Город» в Красной Поляне. Курорт принадлежит компании, которая, как считается, близка министру сельского хозяйства Александру Ткачеву. Во всяком случае, он никогда это не опровергал.

Изображение: Казино Сочи / YouTube

На пресс-конференцию в московском отеле Арарат Хайат приехали власти города Сочи, представители Ростуризма и авторы концепции казино, в том числе и иностранные. Они обещают, что сочинское казино будет не хуже Лас Вегаса или Макао — главных игорных столиц мира. И не только по уровню сервиса, но и по посещаемости.

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