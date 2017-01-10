«Гигантский черный экран»: как iPhone изменил мир за 10 лет.Колонка Павла Лобкова
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9 января 2007 года тогда еще молодой и здоровый Стив Джобс впервые показал кусок черного стекла, который был призван заменить все существующие средства общения между людьми. На десятилетие iPhone Павел Лобков вспоминает, как один гаджет изменил всех нас.
Фото: Kimberly White / Reuters
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