Задержанный в Пскове экс-следователь СК Беларуси скрывался по лесам 5 дней и перебрался в Польшу. Поговорили с ним

Подавший в отставку на фоне протестов следователь СК Беларуси Андрей Остапович, который в августе был задержан в Пскове и передан белорусской стороне, нашелся в Польше. До этого он скрывался по лесам 5 дней. Мы связались с ним и спросили, как ему удалось пробраться через границу и чем собирается дальше заниматься.