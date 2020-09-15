Задержанный в Пскове экс-следователь СК Беларуси скрывался по лесам 5 дней и перебрался в Польшу. Поговорили с ним
Подавший в отставку на фоне протестов следователь СК Беларуси Андрей Остапович, который в августе был задержан в Пскове и передан белорусской стороне, нашелся в Польше. До этого он скрывался по лесам 5 дней. Мы связались с ним и спросили, как ему удалось пробраться через границу и чем собирается дальше заниматься.
Фото на превью: IT / @astap_mystery
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