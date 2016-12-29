Сирия в перемирии, «Роснефть» против «Транснефти», и где знаменитости проведут Новый год

— Путин и Эрдоган мирятся в Сирии. Россия и Турция договорились о прекращении огня против сторонников и противников Асада. При этом российское посольство в Дамаске обстреляно

— Источники The Washington Post обещают Москве ответить на хакерские атаки и анонсируют новые санкции.

— Активистов, выступавших против вырубки деревьев в парке Кусково, продержали в ОВД целую ночь, затем — под вечер — привезли в суд и оштрафовали. Среди признанных виновными корреспондент Дождя, освещавший акцию.

Об итогах 29 декабря рассказали Антон Желнов и Татьяна Арно