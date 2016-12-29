Сирия в перемирии, «Роснефть» против «Транснефти», и где знаменитости проведут Новый год
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22:49
В МИД прокомментировали санкции США против России из-за хакерских атак
21:58
Карякин обыграл Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу
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Асад сообщил Путину о готовности Сирии к прекращению огня
21:26
Патриарх Кирилл призвал встретить столетие Октябрьской революции молитвами о странах и народах
20:04
Российское посольство в Дамаске снова подверглось обстрелу
20:02
Украина ввела новые санкции против России из-за выборов в Госдуму в Крыму
19:25
Путин подписал закон о применении физической силы к заключенным
19:03
Путин разрешил военным заключать краткосрочные контракты
— Путин и Эрдоган мирятся в Сирии. Россия и Турция договорились о прекращении огня против сторонников и противников Асада. При этом российское посольство в Дамаске обстреляно
— Источники The Washington Post обещают Москве ответить на хакерские атаки и анонсируют новые санкции.
— Активистов, выступавших против вырубки деревьев в парке Кусково, продержали в ОВД целую ночь, затем — под вечер — привезли в суд и оштрафовали. Среди признанных виновными корреспондент Дождя, освещавший акцию.
Об итогах 29 декабря рассказали Антон Желнов и Татьяна Арно
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