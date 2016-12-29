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Сирия в перемирии, «Роснефть» против «Транснефти», и где знаменитости проведут Новый год

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22:59, 29 декабря
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Ведущие:
Татьяна Арно, Антон Желнов
Теги:
Самолеты, Сирия, алкоголь, отдых, Новогодние праздники, Турция, США
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Корреспондента Дождя оштрафовали после задержания в парке Кусково

— Путин и Эрдоган мирятся в Сирии. Россия и Турция договорились о прекращении огня против сторонников и противников Асада. При этом российское посольство в Дамаске обстреляно

— Источники The Washington Post обещают Москве ответить на хакерские атаки и анонсируют новые санкции.

— Активистов, выступавших против вырубки деревьев в парке Кусково, продержали в ОВД целую ночь, затем — под вечер — привезли в суд и оштрафовали. Среди признанных виновными корреспондент Дождя, освещавший акцию.

Об итогах 29 декабря рассказали Антон Желнов и Татьяна Арно

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