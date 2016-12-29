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Сохранение баланса сил: почему враждуют соратники Путина.

Конфликт «Роснефти» и «Транснефти» разбирает политолог Екатерина Шульман
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23:15, 29 декабря
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Ведущие:
Антон Желнов, Татьяна Арно
Теги:
Роснефть, Игорь Сечин
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Две крупнейшие госкомпании встретились в суде. Арбитражный суд Москвы запретил «Транснефти» прекращать или сокращать прокачку нефти, которую предоставляет «Роснефть». Между двумя компаниями идет судебный процесс, а сегодняшнее определение суда — лишь обеспечительные меры, направленные на защиту интересов «Роснефти», пока та не сможет подать полноценный иск. Обе госкомпании возглавляют давние соратники президента Владимира Путина. Глава Роснефти — Игорь Сечин, а «Транснефти» — Николай Токарев.

Политолог Екатерина Шульман объяснила нам, с чем связана вражда двух компаний, и чем может кончиться конфликт двух друзей президента.

Желнов: Вопрос: как могли поссориться, собственно, Токарев и Сечин? Либо это не ссора, всё лежит в такой сугубо юридической плоскости и какой-то личной предвзятости между ними нет?

Шульман: Вы знаете, что же мы с вами будем заниматься гаданиями о личных отношениях двух людей, которых мы не знаем ― ни одного, ни второго? Во-первых, мы не можем иметь никакой объективной информации на этот счет, во-вторых, почему вообще мы с вами должны этим интересоваться?

Если говорить об общих тенденциях в этой области, они понятны. Это война всех против всех, обострение межгрупповых и внутригрупповых противоречий. Это совершенно неизбежно в условиях сужающихся ресурсов. Если вы знаете это, то вам уже не нужны эти увлекательные подробности: кто-то кого-то разлюбил лично, системные противоречия между компаниями.

Фото: пресс-служба Кремля

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