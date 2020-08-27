Самые громкие дела, возбужденные в России за шпионаж в пользу Украины

Владимир Путин в интервью «России-1» заявил о том, что задержание бойцов ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси — это операция спецслужб США и Украины. «Людей втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Беларуси. Просто их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуация в ходе предвыборной кампании», — сказал Путин. Мы собрали самые громкие дела, которые возбуждались в России за шпионаж в пользу Украины.