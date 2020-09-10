«Шмоны», «стакан» и опасные соседи. Что происходит с политтехнологом Шкляровым в белорусской тюрьме
Политтехнолога Виталия Шклярова задержали 29 июля накануне президентских выборов в Беларуси. Следствие считает, что он планировал организовать «грубые нарушения общественного порядка» в республике. Гостелевидение Беларуси сообщало, что задержание связано с его работой на арестованного блогера Сергея Тихановского. Ему грозит три года лишения свободы. Адвокат Шклярова Антон Гашинский рассказал нам, что сейчас с его подзащитным и какие следственные действия ведутся.
Не бойся быть свободным. Оформи донейт.
1 час назад
Родненков и Кравцов могут вернуться в Беларусь в течение нескольких недель
2 часа назад
«Уезжать из Беларуси я не собираюсь». Член КС по передаче власти о работе обезглавленного совета
3 часа назад
Основной инстинкт Симоньян, последний танец Лукашенко, жестокий приговор Ефремову
Купите подписку
Вы уже подписчик? Войти
Другие выпуски
Популярное у подписчиков Дождя за неделю