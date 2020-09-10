«Шмоны», «стакан» и опасные соседи. Что происходит с политтехнологом Шкляровым в белорусской тюрьме

Политтехнолога Виталия Шклярова задержали 29 июля накануне президентских выборов в Беларуси. Следствие считает, что он планировал организовать «грубые нарушения общественного порядка» в республике. Гостелевидение Беларуси сообщало, что задержание связано с его работой на арестованного блогера Сергея Тихановского. Ему грозит три года лишения свободы. Адвокат Шклярова Антон Гашинский рассказал нам, что сейчас с его подзащитным и какие следственные действия ведутся.