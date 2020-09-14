«Проект „Шиес“ закрыт». Врио главы Архангельской области победил на выборах — мы с ним поговорили

В 18 регионах России 13 сентября прошли прямые выборы глав регионов, среди них и Архангельская область, которая известна протестами в Шиесе против строительства мусорного полигона. Там выиграл врио главы региона Александр Цыбульский, который набрал 69,65% голосов. Защитники Шиеса до сих пор живут в лагере у закрытой станции. Они уверены, что после выборов губернатор запустит снова проект мусорного полигона. Марфа Смирнова попросила Цыбульского ответить защитникам Шиеса.

Проект «Шиес» закрыт, как я это говорил до выборов, так я это и продолжаю говорить после выборов. Действительно, рекультивация идет не такими активными темпами, как нам хотелось бы, но когда я был на Шиесе, когда встречался с людьми, мы и тогда говорили, что в этом смысле надо набраться терпения, потому что мы в любом случае доведем этот процесс до конца. Но, действительно, пока нормативные сроки позволяют, это может до конца года растягиваться, и формально даже нет возможности выставлять какие-то штрафные санкции или вести претензионную работу.

Вы были недавно в Мирном, на космодроме «Плесецк», и там, разговаривая с жителями, как раз тоже вас поблагодарили за Шиес, и вы ответили, что не все так просто. Вот что вы имели в виду?

Именно это и имел в виду, что подрядчик не торопится выполнять. Мне хотелось бы тоже, чтобы это шло совершенно другими темпами, чтобы сегодня мы бы там уже значительную часть и техники, и плит, и всех этих инертных материалов, которые там складируются, уже убрали. Вот это, собственно, и не все так просто. Плюс, понятно, что это был инвестиционный проект, в который инвестор вложил деньги, поэтому он в этом смысле и оттягивает вот эти активные действия.

Это же огромные финансовые потери.

По всей видимости. Тут как бы есть риски нарушений со стороны инвестора.

Еще одна острая проблема региона, как мне показалось вот за те дни, что я здесь провела, это объединение с Ненецким автономным округом. Пришли результаты выборов, где в НАО, вы там были раньше губернатором, регион проголосовал против вас. С чем вы это связываете?

Именно с моей идеей объединить округ с Архангельской областью. Здесь, собственно, не надо быть серьезным аналитиком для того, чтобы понимать, — да, это ответ на мое предложение, жители таким образом проголосовали, по сути, против объединения, предполагая, что я олицетворяю эту идею. Вот это как раз тот случай, когда я говорю, что иногда можно слова свои брать обратно. Я же говорил, что я действительно с экономической точки зрения считал и до сих пор считаю, что от этого выиграли бы оба региона. Но если нет иного пути, кроме как свободное волеизъявление людей для принятия подобного рода решения, иными словами, референдума, если есть консолидированная позиция населения «против», принять решение об объединении невозможно.

Вы из Москвы, и сейчас в регионах звучит такой лозунг, взять тот же Хабаровск, лозунг «Москва, уходи!», люди в регионах болезненно воспринимают, когда им назначают кого-то из Москвы. Что бы вы им ответили?

Вчера было голосование, мне кажется, результаты голосования, они показали о том, что не все население разделяет позицию «Москва, уходи!», если меня олицетворять со словом Москва. Я буду работать и стараться в тех вопросах, в которых я недостаточно глубоко еще разобрался, достаточно быстро и детально разобраться и изучить, и как следствие, соответственно, все свои возможности и ресурсы направить на то, чтобы эти проблемы здесь решать. Для этого у меня есть опыт, которого, может быть, у местного человека и нет.

Вы мне кажетесь вот тем самым «народным губернатором», такой термин опять же из Хабаровска, потому что получается, вот как было с Шиесом, вы послушали людей, вы остановили стройку, с Ненецким автономным округом, люди против — вы готовы отказаться от этой идеи. Насколько вообще глобально в России на местах власть должна прислушиваться вот к такому голосу народа? Все-таки в Хабаровске опять же том же, выходят тысячи людей на улицу, уже полтора месяца, и требуют провести суд в Хабаровске. Должна ли их услышать Москва?

Вы про Хабаровск или в целом про то, как власть должна сейчас слышать людей или не слышать? Если про Хабаровск, я готов и то, и то прокомментировать. Про Хабаровск я думаю, что там не такая простая ситуация. Одно дело слышать мнение людей, касающееся развития региона, другое дело мнение людей, касающееся работы судебной системы, следствия и правоохранительных органов. Тем более, что я, правда, Фургала не знал лично и не знаю, но тем не менее, понимая, что его обвиняют в достаточно тяжкой статье, я бы, как минимум, на данном этапе не взялся бы комментировать или занимать чью-то сторону. Действительно, он пользовался популярностью у населения, мы это видим, у какой-то части, видимо, достаточно большой, я это не глубоко погружен в хабаровскую повестку. Но я все-таки разделял бы эти вещи. Вот есть вещи, связанные с проектом «Шиес» и консолидированной позицией общества, и здесь невозможно не слышать людей, потому что иначе вот этот уровень недоверия между институтом власти и жителями, он становится чудовищным, и дальше, мне кажется, что это все уже влияет на ухудшение жизни конкретного региона. Сенсацию сейчас расскажу телеканалу Дождь. Я считаю, что конечно, когда мы начали говорить об объединении возможном, в процессе обсуждения объединения мы, конечно, сильно поторопились. И в этом смысле надо было сначала снять запрос людей, объяснить детально, о чем идет речь, и тогда, возможно, реакция была бы другой. Но поскольку мы уже это сделали слишком быстро, и, наверное, слишком как-то самоуверенно, в этом смысле мы получили обратную реакцию, и как бы ее не услышать невозможно. Поэтому, я думаю, что это сейчас нормальный тренд, который будет, к счастью, развиваться.

На выборах по поправкам в Конституцию ваш бывший регион, Ненецкий автономный округ, показал себя в общем «белой вороной», потому что единственное место, где проголосовали против поправок. И многие говорят, что вот Ненецкий автономный округ это такой далекий район северный российский, и там сильны протестные настроения. Вы когда были там…

Нет, не так. Это не протестные настроения, это конкретный протест против этой идеи. В этом смысле я разделяю ответственность за это решение, и к сожалению, за результат. У жителей округа не было отторжения, в принципе, поправок к Конституции. К сожалению, в округе очень быстро был раскручен тезис о том, что вот часть про возможность создания федеральных территорий означает, что округ сделают федеральной территорией и присоединят к Архангельской области, что, конечно, не так, и об этом речи вообще никогда не шло. Но, к сожалению, уже накал, это вот та самая, когда мы не посоветовались, и разрыв между нами моментально вырос.

Я вчера много ездила по избирательным участкам, была, в том числе, в Северодвинске, и как журналист, честно вам скажу, что практически не видела своими глазами никаких нарушений, но когда голосовали по поправкам в Конституцию, по Конституции, из всех уголков России мы получали видео, свидетельства того, что нарушаются права избирателей. Там были все эти голосования на скамеечках, в багажниках машин и так далее, вбросы, все это множество в YouTube видео. Вот как вы прокомментируете эти нарушения? Потому что потом же Элла Памфилова заявила, что никаких нарушений не было, и выборы прошли в общем честно и чисто. Вы по своей области…

Мне приятно, что действительно, и это, кстати, оценка всех, что прошедшие вчера выборы были, действительно, с одной стороны, конкурентными, с другой стороны, они действительно были абсолютно прозрачными, минимальное количество нарушений технических какое-то было количество, с которыми, по-моему, сейчас разбирается избирательная комиссия. И мне это приятно, потому что я вот именно своей целью ставил, мне нужно вот для себя лично, я очень хотел, чтобы это были абсолютно, что называется, чистые выборы, и мне кажется, они такие и состоялись, и это очень приятно. И мне, и я думаю, другим кандидатам, которые выдвигались на эти выборы, поэтому приятно, что и вы, в том числе, так оцениваете. По поводу Конституции, правда, не моя работа тут комментировать. Поэтому я, наверное, скажу, что мы существенных таких нарушений не фиксировали, если они какие-то были, мы в рамках законодательства обязательно с каждым из них разбирались. Но это, опять же, полномочия суда, избирательной комиссии, и я думаю, то, что Элла Памфилова прокомментировала, у меня нет оснований ей не доверять.

И последний, наверное, вопрос, классический. Вы теперь губернатор области, уже не временно исполняющий обязанности. Какие у вас планы вот на следующий ваш срок? Что здесь в первую очередь вы собираетесь менять в регионе, в области?

Во-первых, я пока так называемый избранный губернатор, я еще не вступивший в должность, поэтому в целом еще остаюсь временно исполняющим обязанности. Я много раз говорил, есть конкретные направления, которые меня больше всего волнуют, которые я считаю принципиально важными. Это ветхое аварийное жилье, потому что я правда считаю, что сегодня условия, в которых живет большое количество жителей, оно просто уже не соответствует тем нормам, которые должны предъявляться к комфортному жилью в XXI веке. Я считаю, что задача максимально расширить и отремонтировать дорожную сеть, потому что это впрямую завязано на развитие, в том числе, экономики, не только социальной сферы. Ну и у нас есть задача по реформированию первичного звена здравоохранения, в котором очень много проблем, я ездил по региону, встречался с людьми, практически везде вставал этот вопрос. Нам надо наладить связь нормальную устойчивую на территории области, тоже стыдно, что ездишь по территории, и восемь часов из десяти остаешься без связи. Поэтому такие задачи, они… Обязательно надо заниматься развитием нашего высшего образования, у нас два университета, и я считаю, что это такое конкурентное преимущество, которое на современном этапе развития тоже может дать серьезный импульс к развитию. А глобально я скажу, что мне кажется очень важным сделать, это серьезным образом убрать то недоверие между властью и обществом, которое сегодня существует, и это можно только через тот самый широкий общественный диалог и широкий общественный консенсус по основным вопросам, о которых мы с вами говорили ранее. Вот я бы своей задачей ставил, если я увижу, что уровень доверия к губернатору, к правительству, к власти, к президенту… Ну, к президенту в меньшей степени, потому что все-таки и сегодня он довольно высок и в области. Но вот именно с региональной властью, с которой сегодня, на мой взгляд, просто катастрофа с точки зрения недоверия жителей, вы это видели и на Шиесе, и везде, даже когда ты говоришь, когда ты заявляешь, все равно у людей внутренне подсознательно почему-то есть ощущение, что каждое твое слово является обманом, хотя я стараюсь никогда не обманывать.

Фото на превью: П. Кононов / пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области