Прямой эфир
59,87
63,46
55,70
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

Последнее дело русских хакеров: что объединяет Шерлока и Трампа.

И кто выиграл от утечки в сеть эпизода одного из самых успешных сериалов Би-би-си
Вечернее шоу Здесь и сейчас
00:30, 17 января
Cмотреть полную версию
Поддержать программу
Поделиться
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Скидка 34%
3 800 / год
5 760
Купить
Скидка 11%
1 280 / 3 мес
1 440
Купить
Базовая подписка
480 / мес
Купить
Уже подписчик? Войти Купить подписку
Отключите рекламу за 99
Ведущие:
Алексей Коростелев
Теги:
хакеры
60
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
Задержан напавший на ночной клуб в Стамбуле
В Glencore прокомментировали участие ВТБ в приватизации «Роснефти»
В Татарстане придумали способ сохранить пост президента республики
Украина подала иск к России в Международный суд ООН

Утечка последней части сериала о знаменитом сыщике за сутки до премьеры может быть ответом России на действия Би-би-си против телеканала RT. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета The Telegraph. По данным газеты, за сливом Шерлока стоят русские хакеры. Возможно те самые, которые помогли Трампу выиграть выборы в США. «Первый канал», который должен был показать слитую в русском переводе серию, тоже допускает, что за этим могут стоять хакеры.

Подробнее о том, чьи хакеры виноваты и кому это могло быть выгодно, рассказывает Алексей Коростелев.

В субботу и в воскресенье главным хэштегом в Твиттере был #KeepMeSpoilerFree или избавьте меня от спойлеров. Таким образом создатели сериала пытались отговорить фанатов сериала смотреть пиратскую версию Шерлока с русским переводом. А Стивен Моффат, один из сценаристов Шерлока даже отменил свой мастер‑класс в Москве из‑за утечки.

 

Фото: КиноПоиск

Полный текст доступен только нашим подписчикам
Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Госдепартамент объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках
В Конгресс США внесли законопроект о создании комиссии по расследованию кибератак
Помощница Трампа заявила о его планах принять решение о мерах против России после инаугурации
Посольство России в США назвало беспочвенными обвинения во вмешательстве в выборы
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2