Последнее дело русских хакеров: что объединяет Шерлока и Трампа.И кто выиграл от утечки в сеть эпизода одного из самых успешных сериалов Би-би-си
Утечка последней части сериала о знаменитом сыщике за сутки до премьеры может быть ответом России на действия Би-би-си против телеканала RT. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета The Telegraph. По данным газеты, за сливом Шерлока стоят русские хакеры. Возможно те самые, которые помогли Трампу выиграть выборы в США. «Первый канал», который должен был показать слитую в русском переводе серию, тоже допускает, что за этим могут стоять хакеры.
Подробнее о том, чьи хакеры виноваты и кому это могло быть выгодно, рассказывает Алексей Коростелев.
В субботу и в воскресенье главным хэштегом в Твиттере был #KeepMeSpoilerFree или избавьте меня от спойлеров. Таким образом создатели сериала пытались отговорить фанатов сериала смотреть пиратскую версию Шерлока с русским переводом. А Стивен Моффат, один из сценаристов Шерлока даже отменил свой мастер‑класс в Москве из‑за утечки.
Фото: КиноПоиск
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