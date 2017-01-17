Последнее дело русских хакеров: что объединяет Шерлока и Трампа.И кто выиграл от утечки в сеть эпизода одного из самых успешных сериалов Би-би-си
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Новости
4:53
CNN напомнил о призывах Трампа ввести санкции против России в 2014 году
4:10
Финляндия проведет инспекцию военных объектов в Нижегородской и Ивановской областях
3:09
Минтруд разъяснит чиновникам правила заполнения отчетов о деятельности в интернете
2:18
Советник Трампа допустил улучшение отношений России и США в течение года
0:32
В США скончался последний ступивший на Луну астронавт
Вчера
23:56
«Спартак» подписал контракт с Луисом Адриано
23:29
Лидеры ДНР и ЛНР приехали в Крым
23:23
Мужчина умер и упал на рельсы в московском метро
Утечка последней части сериала о знаменитом сыщике за сутки до премьеры может быть ответом России на действия Би-би-си против телеканала RT. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета The Telegraph. По данным газеты, за сливом Шерлока стоят русские хакеры. Возможно те самые, которые помогли Трампу выиграть выборы в США. «Первый канал», который должен был показать слитую в русском переводе серию, тоже допускает, что за этим могут стоять хакеры.
Подробнее о том, чьи хакеры виноваты и кому это могло быть выгодно, рассказывает Алексей Коростелев.
Фото: КиноПоиск
Полный текст доступен только нашим подписчикам
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Госдепартамент объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках
В Конгресс США внесли законопроект о создании комиссии по расследованию кибератак
Помощница Трампа заявила о его планах принять решение о мерах против России после инаугурации
Посольство России в США назвало беспочвенными обвинения во вмешательстве в выборы
КомментарииСкрыть