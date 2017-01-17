Последнее дело русских хакеров: что объединяет Шерлока и Трампа.

Утечка последней части сериала о знаменитом сыщике за сутки до премьеры может быть ответом России на действия Би-би-си против телеканала RT. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета The Telegraph. По данным газеты, за сливом Шерлока стоят русские хакеры. Возможно те самые, которые помогли Трампу выиграть выборы в США. «Первый канал», который должен был показать слитую в русском переводе серию, тоже допускает, что за этим могут стоять хакеры.

Подробнее о том, чьи хакеры виноваты и кому это могло быть выгодно, рассказывает Алексей Коростелев.