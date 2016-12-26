«Анаконда» против шахтеров: сколько стоит остановить поход рабочих на Москву
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Новости
0:50
Bild сообщило о разработке Киссенджером плана по нормализации отношений России и США
0:29
Хакер заявил о взломе базы данных российского визового центра в США
Вчера
23:14
Умерла астроном Вера Рубин
23:02
Турецким СМИ запретили освещать расследование убийства российского посла
22:45
Путин наградил нового главу «Башнефти» орденом «За заслуги перед Отечеством»
22:05
Власти Петербурга заключили дополнительный контракт по «Зенит-Арене» почти на миллиард рублей
20:59
Спасатели нашли останки 80 жертв катастрофы Ту-154
20:31
Сестра убийцы российского посла рассказала о его намерении стать охранником Эрдогана
Митинги шахтеров, кажется, остались в далеком прошлом. Тем удивительнее новости, которые приходя их города Гуково Ростовской области. Там шахтеры требуют погасить многомиллионные долги по зарплате. Всю прошлую неделю они пытались выехать на митинг в Москву, но сообщали о том, что их не выпускают местные силовики и казаки.
Василий Полонский разбирался в том, что происходит в городе и из-за чего шахтеры с лета выходят на площадь.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Глава Минсельхоза связал протест фермеров с попыткой захватить земли перед выборами
Полиция подтвердила «вбросы» на избирательных участках в Ростовской области
Почему обманутые ростовские шахтеры готовы пойти на Москву за своими деньгами Репортаж Влада Пушкарева
Собчак пытает Киркорова, Лобков считает русских детей И много-много репортажей внутри
КомментарииСкрыть