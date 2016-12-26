«Анаконда» против шахтеров: сколько стоит остановить поход рабочих на Москву

Митинги шахтеров, кажется, остались в далеком прошлом. Тем удивительнее новости, которые приходя их города Гуково Ростовской области. Там шахтеры требуют погасить многомиллионные долги по зарплате. Всю прошлую неделю они пытались выехать на митинг в Москву, но сообщали о том, что их не выпускают местные силовики и казаки.

Василий Полонский разбирался в том, что происходит в городе и из-за чего шахтеры с лета выходят на площадь.