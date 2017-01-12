Очень горячая война: как спецслужбы используют секс для шпионажа
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Издание Buzzfeed опубликовало доклад, в котором утверждается, что в 2013 году российские спецслужбы следили за Дональдом Трампом во время его визита в Москву. По данным доклада, Трамп пригласил проституток в свой номер отеля Ritz Carlton, и у разведки есть видеозапись того, что там происходило.
Несмотря на то, что данные различным образом опровергаются, в том числе и самим Трампом, секс-шпионаж был и, видимо, остается серьезным оружием спецслужб многих стран. Очень часто это оружие применялось во времена холодной войны. Алексей Коростелев — о самых ярких шпионских секс-скандалах.
Фото: Associated Press
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