«Русские хакеры. Начало»: Андрей Лошак рассказал про свой документальный сериал о самых громких взломах и киберпреступлениях

Некоторые считают, что новый этап событий в Украине начнется с атаки хакеров из России. О них уже много лет говорят как о некой темной силе, которая действует не только на территории Российской Федерации, но и в мире. На портале «Кинопоиск» вышел сериал «Русские хакеры. Начало», его автор — журналист и режиссер Андрей Лошак — рассказал подробнее о сериале в эфире Дождя.