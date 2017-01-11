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Загадочные приключения Трампа в Москве: что не так с компроматом от Buzzfeed

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23:57, 11 января
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Ведущие:
Алексей Александров
Теги:
Дональд Трамп
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Самой обсуждаемой публикацией касательно Дональда Трампа стал материал американского издания Buzzfeed. В нем утверждается, что у России есть компромат на избранного президента США. Buzzfeed не скрывает, что информация не проверенная, однако «из-за общественной значимости» портал все же решил ее опубликовать. Наиболее резонансная часть этого досье касается визита Трампа в Москву в 2013 году, и она подвергается наибольшему сомнению.

Алексей Александров — о спорных моментах публикации Buzzfeed и визитах Трампа в Москву.

Фото: Steve Marcus / Reuters

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