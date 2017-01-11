Загадочные приключения Трампа в Москве: что не так с компроматом от Buzzfeed

Самой обсуждаемой публикацией касательно Дональда Трампа стал материал американского издания Buzzfeed. В нем утверждается, что у России есть компромат на избранного президента США. Buzzfeed не скрывает, что информация не проверенная, однако «из-за общественной значимости» портал все же решил ее опубликовать. Наиболее резонансная часть этого досье касается визита Трампа в Москву в 2013 году, и она подвергается наибольшему сомнению.

Алексей Александров — о спорных моментах публикации Buzzfeed и визитах Трампа в Москву.