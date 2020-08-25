Православный раскол? Почему главу белорусской церкви отправили в отставку во время протестов

Священный Синод РПЦ освободил от должности патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла после того, как тот раскритиковал Лукашенко за массовые разгоны протестов и призвал остановить насилие. Митрополит также посещал в больницах людей, пострадавших во время митингов. О расколе в белорусской церкви, который привел к освобождению от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, — в сюжете Эдуарда Бурмистрова.