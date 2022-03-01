«Россияне отходят от шока»: директор «Левада-центра» о том, как население относится к войне в Украине

Шестой день идет война в Украине. США и ЕС ввели беспрецедентные санкции, которые, как считают эксперты, ударят абсолютно по всем. Как россияне воспринимают войну в Украине и как эти события влияют на рейтинг власти, обсудили с директором «Левада-центра»* Денисом Волковым.

С началом военных действий все больше людей начали интересоваться тем, что действительно происходит, говорит Волков: если буквально два месяца назад у российской публики была некоторая апатия в отношении Украины, то сейчас общественное мнение начинает разделяться привычным образом: Москва против небольших городов; молодые против старшего поколения; те, кто в целом поддерживает Путина и те, кто его не поддерживает. «Особенно критично настроены те, кто не одобряет действия Путина, то есть общество разделилось привычным образом», — считает социолог.

Рейтинг Путина повысился еще до признания ДНР и ЛНР, на фоне обострения военной риторики в январе — в первой половине февраля этого года, но больше не растет, говорит Волков. Он также отмечает, что эйфории, подобной той, что была после присоединения Крыма, в обществе не наблюдается, то есть рейтинг достиг такого уровня за счет конфронтации с Западом, и держится около 70%.

Сейчас многие находятся в шоке, растерянности и пока не понимают, что происходит и как к этому относиться, поэтому настроение в обществе будет меняться, говорит социолог. Насколько быстро общество оправится от шока, будет зависеть от нескольких факторов: во-первых, от того, насколько длительной будет эта военная фаза, сколько будет жертв, прежде всего с российской стороны, и как скоро мы о них узнаем. Во-вторых, от экономического положения. По словам Волкова, сейчас санкции почувствовали только наиболее обеспеченные слои общества, у которых есть сбережения и которым есть что терять, а основная масса почувствует их только в длительной перспективе в связи с инфляцией. Третий фактор — антивоенное движение, его длительность и активность.

Если до последнего момента санкции воспринимались как привычная рутина, то сейчас они начинают носить беспрецедентный характер, поэтому социологам еще только предстоит зафиксировать изменения общественного мнения. Но уже сейчас можно предположить, что ответственность за происходящее частично будет переложена на Запад, частично — на правительство и экономический блок, полагает эксперт: «Что достанется Путину — сказать сложно, поскольку он всегда умело дистанцировался от этой темы. Насколько ему удастся дистанцироваться и дальше – это хороший вопрос».

По результатам опросов Левада-центра* можно заметить, что люди, с одной стороны, не готовы жертвовать своим благосостоянием из-за внешней политики, отмечает Волков. С другой стороны, хорошо известно умение россиян адаптироваться к трудностям: «[У нас] накоплен большой опыт приспособления к действительности, а запас прочности пока что есть и у российского общества, и у рейтингов власти».

*Минюст России внес «Левада-центр» в реестр НКО-«иностранных агентов»