Прозрачность не для всех: почему засекретили бюджет крупнейшего акционера «Роснефти»
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Как стало известно «Дождю», правительство приняло решение засекретить отчетность одной из самых богатых государственных компаний. Речь идет о компании «Роснефтегаз», совет директоров которой возглавляет глава «Роснефти» Игорь Сечин. Именно через «Роснефтегаз» государство владеет контрольным пакетом в «Роснефти» и почти 11% «Газпрома».
Сколько денег у «Роснефтегаза», и почему он их скрывает — разибралась Маргарита Лютова.
Фото: пресс-служба Кремля
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