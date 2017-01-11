Прозрачность не для всех: почему засекретили бюджет крупнейшего акционера «Роснефти»

Как стало известно «Дождю», правительство приняло решение засекретить отчетность одной из самых богатых государственных компаний. Речь идет о компании «Роснефтегаз», совет директоров которой возглавляет глава «Роснефти» Игорь Сечин. Именно через «Роснефтегаз» государство владеет контрольным пакетом в «Роснефти» и почти 11% «Газпрома».

Сколько денег у «Роснефтегаза», и почему он их скрывает — разибралась Маргарита Лютова.