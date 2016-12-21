Потерянные миллионы: как пропадают деньги, выделенные на патриотизм.И почему проект «Наша общая Победа» уже два года получает финансирование на неработающий сайт
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Государственная программа «Наша общая победа» — это сайт с видеоархивом воспоминанй ветеранов Великой Отечественной о самой войне — не работает уже два года. За проект отвечает Росмолодежь, но где находится этот архив, движение ответить не может.
Мария Жолобова и Владимир Роменский разбирались в том, почему прекратилось финансирование проекта, который получил личное одобрение Владимира Путина.
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