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Потерянные миллионы: как пропадают деньги, выделенные на патриотизм.

И почему проект «Наша общая Победа» уже два года получает финансирование на неработающий сайт
Вечернее шоу Здесь и сейчас
23:34, 21 декабря
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Ведущие:
Мария Жолобова, Владимир Роменский
Теги:
Росмолодежь
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Государственная программа «Наша общая победа» — это сайт с видеоархивом воспоминанй ветеранов Великой Отечественной о самой войне — не работает уже два года. За проект отвечает Росмолодежь, но где находится этот архив, движение ответить не может.

Мария Жолобова и Владимир Роменский разбирались в том, почему прекратилось финансирование проекта, который получил личное одобрение Владимира Путина.

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