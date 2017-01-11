Чиновники как звезды: что известно о райдерах первых лиц
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В распоряжении «Дождя» оказался регламент организации и проведения торжественных мероприятий с участием руководителя Федерального дорожного агентства Романа Старовойта. Ольга Гладышева изучала так называемый райдер ведомства и разбиралась, насколько это распространенное явление среди российских политиков и бизнесменов.
Фото: Alfa-Omega Media / YouTube
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