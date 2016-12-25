«Ген ненависти проник в наши души»: Рустем Адагамов и Зоя Светова о реакции соцсетей на авиакатастрофу над Черным морем
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Удивительный горящий след оставило крушение Ту-154 в социальных сетях. Утверждение о том, что это «за Донбасс» в адрес погибшей Елизаветы Глинки звучали повсеместно. Ситуацию анализирует блогер Рустем Адагамов и правозащитник Зоя Светова.
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