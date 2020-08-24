Разработчик «Новичка» — о диагнозе Навального: «Провал в Англии показал, что им пользоваться нельзя»

Берлинские медики больницы «Шарите», где наблюдается политик Алексей Навальный, пришли к выводу, что оппозиционера отравили ингибитором холинэстеразы. Последний случай, когда отравление попадало на страницы мировой прессы, — это история с отравлением Скрипалей «Новичком». Сергей и Юлия Скрипаль, насколько это известно, поправились после отравления, однако сейчас их тщательно скрывают и что с ними — неизвестно. «Новичок» — это самый известный во всем мире ингибитор холинэстеразы. Значит ли это, что Навального отравили именно им? Мы поговорили с разработчиком «Новичка» Владимиром Углевым.