«Выстрел был намеренным». Журналистка «Нашей Нивы» попала в больницу после протестов. Мы с ней поговорили
В первые дни протестов, вспыхнувших в Беларуси после президентских выборов, власть на мирные акции отреагировала жестокостью: силовики разгоняли протестующих дубинками, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Одна из пострадавших во время разгона — Наталья Лубневская, журналистка газеты «Наша Нива», которая попала в больницу с огнестрельным ранением после того, как сотрудники ОМОНа стреляли в нее резиновыми пулями. Мы поговорили с ней в прямом эфире Дождя.
Фото: Владимир Гридин / «Радые Свабода»
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