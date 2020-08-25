«Выстрел был намеренным». Журналистка «Нашей Нивы» попала в больницу после протестов. Мы с ней поговорили

В первые дни протестов, вспыхнувших в Беларуси после президентских выборов, власть на мирные акции отреагировала жестокостью: силовики разгоняли протестующих дубинками, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Одна из пострадавших во время разгона — Наталья Лубневская, журналистка газеты «Наша Нива», которая попала в больницу с огнестрельным ранением после того, как сотрудники ОМОНа стреляли в нее резиновыми пулями. Мы поговорили с ней в прямом эфире Дождя.