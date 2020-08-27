Путин не заметил перегибов в Беларуси, в Минске — новые задержания, МВД ходит по следам Навального в Томске

В Минске продолжаются акции протеста на площади Независимости — там задержали уже более 70 человек. Днем на акциях силовики задерживали журналистов. Помимо этого, белорусы по всей стране выстраиваются в очереди в своих округах с требованием провести собрание и поставить вопрос об отзыве своих депутатов Палаты представителей. Единственный депутат, отреагировавший на заявление протестующих, — Ольга Тесакова из минского Горсовета, она подала в отставку. Остальные парламентарии избегают общения с людьми. Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Беларуси и заявил, что в России уже сформирован резерв войск на случай, если в соседней республике ситуация выйдет из-под контроля. МВД России начало доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального, а Генпрокуратура сообщила, что оснований для расследования отравления политика не найдено.

Итоги 27 августа подвел Владимир Роменский. Обсудили главные темы дня: